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القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره
القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره
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القرنى

سمعا وطاعة

وجه الداعية السعودي عائض القرني رسالة للقيادة السعودية مؤكدا أنه مع القيادة في المنشط والمكره.

وأضاف القرني على حسابه في تويتر : "نحن مع القيادة والوطن في المنشط والمكره، نرضى في الرخاء، ونصبر في الضرّاء، لأن الله معنا".

وأكد القرني أننا مع القيادة والأمل يحدونا، والتفاؤل طريقنا، والنجاح حليفنا، ومعنا بيعة في رقابنا، ووفاء يجري في دمائنا،  وعقيدة نُربي عليها أبناءنا..  سمعا وطاعة في المنشط والمكره.

وتفاعل متابعو ومحبو القرني مع تدوينته، حيث علق أحدهم: ألا ترى يا شيخ أنه حان الوقت لتوجيه من الحكومة للبنوك بإيقاف سحب الأقساط للتخفيف على المواطن خاصة بعد الإجراءات الجديدة وهي لن تكلف الدولة ريال وفيها تخفيف علينا" .

وعلق آخر : "اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. اللهم احفظ ولاة أمرنا وشعبنا ووطننا من كل شر وحاسد.. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن عنا وعن سائر بلاد المسلمين يارب العالمين" .

وتفاعل أحد المغردين: "الحمدلله على كل حال وفي كل حال نحن أمة الإسلام نرضى بقضاء الله وقدرة وسماعا وطاعة لولي امرنا لأن ذلك من طاعة ربنا".

كما علق أحد المغردين :" نحن مع الله تعالى ودينه في المنشط والمكره، نرضى في الرخاء، ونصبر في الضرّاء، لأن الله معنا، والأمل يحدونا، والتفاؤل طريقنا، والنجاح حليفنا، ومعنا بيعة في رقابنا لديننا ووفاء يجري في دمائنا لنبيّنا، وعقيدة نُربي عليها أبناءنا وهي توحيد الخالق" .


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