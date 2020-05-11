» مصر تعيد 165 مواطنا من العالقين في الكويت

11 مايو 2020 - 11:40 م

أعلنت وزارة الهجرة أنه في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين 165 من المصريين العالقين في الكويت وذلك على رحلة استثنائية لشركة «إير كايرو»، وتم نقلهم إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي لقضاء 14 يوما هناك وفق توصيات وزارة الصحة.



هذا وتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

