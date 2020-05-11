"الإبراشى": ثقافة التباعد ضرورية خلال التعايش مع "كورونا"

11 مايو 2020 - 10:30 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر فى مرحلة تحصين لمواطنين فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولسنا فى نزهة أو مرحلة ترفيه، وعليه فإن مشاهد التجمعات أمر سلبي ومرفوض تماماً كونها تعد إنتحار جماعى تضر بالمجتمع كافة، وتابع:" التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام الأدوات الطبية خلال ممارسة الحياة الطبيعية أمر لا مفر منه من أجل العودة للعمل تدريجياً".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كل مواطن ومؤسسة وشركة ستكون مسئولة عن نفسها خلال فترة التعايش مع كورونا، مع مراعاة دور الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن المسئولية الفردية والمجتمعية لا ينفى دور الدولة التى تعمل ليل نهاراً من أجل حماية صحة المصريين والحفاظ عليهم.

