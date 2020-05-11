  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

صادم.. موتى مسلمين بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا

كورونا

الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية "وحشية"

لقاح كورونا

بكين تكشف حقيقة اختراق أبحاث أمريكية بشأن كورونا

صلاة العيد

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

كورونا في مصر

مطالبات بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان والعيد

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يوافق على صرف دعم طارئ لمصر

كرة قدم

وفاة أول مدرب كرة قدم مصري بفيروس كورونا

الهلال والنجوم

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

صور

مساعدات غذائية لقرى العزل لمواجهة كورونا (صور)

الفتاة الحسناء روز

"فضيحة مودل روز" تتصدر الترند في السعودية (صور)

بالفيديو..

"الإبراشى": ثقافة التباعد ضرورية خلال التعايش مع "كورونا"

الحياة السياسية

الإبراشي: "الناس عايزة تنتحر"
الإبراشي: "الناس عايزة تنتحر"
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

#

الجائحة.. ارتفاع مخيف في إصابات كورونا حول العالم

#

كورونا.. انخفاض كبير في وفيات فرنسا اليوم الأحد

#

وزيرة الصحة: تعايشوا مع كورونا الفترة القادمة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر فى مرحلة تحصين لمواطنين فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولسنا فى نزهة أو مرحلة ترفيه، وعليه فإن مشاهد التجمعات أمر سلبي ومرفوض تماماً كونها تعد إنتحار جماعى تضر بالمجتمع كافة، وتابع:" التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام الأدوات الطبية خلال ممارسة الحياة الطبيعية أمر لا مفر منه من أجل العودة للعمل تدريجياً".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كل مواطن ومؤسسة وشركة ستكون مسئولة عن نفسها خلال فترة التعايش مع كورونا، مع مراعاة دور الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن المسئولية الفردية والمجتمعية لا ينفى دور الدولة التى تعمل ليل نهاراً من أجل حماية صحة المصريين والحفاظ عليهم.
وأكد "الإبراشى"، أن التعايش مع فيروس كورونا أمر ضرورى ولا مفر منه، من أجل تجاوز الأزمة التى تعصف بالعالم كافة، مشدداً على أن العالم قبل الوباء سيختلف تماماً عن بعده.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ظريف: واشنطن تفرج عن عالم إيراني
» فرنسا.. 263 وفاة بكورونا تزامنا مع إلغاء الحظر
» مصر تعيد 165 مواطنا من العالقين في الكويت
» تفاصيل مقتل قائد الفيلق الثاني الوالي لتركيا في طرابلس
» تعليق "كريمة" على صلاة الأزهر والفاتيكان الخميس القادم
» عميد معهد القلب يكشف طريقة علاج مشكلة كهرباء القلب
» "كريمة": البيع بالتقسيط ليس ربا وجائز
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» روسيا.. تسجيل 55 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في موسكو
» خطوة غير متوقعة من ليفربول للحفاظ على نجمه من ريال مدريد
» إيطاليا.. وفاة لاعب شهير إثر إصابته في التدريبات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية