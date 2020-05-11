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منة عرفة عن صورها بـ"المايوه": "والله هقفل إنستجرام"

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منة عرفة
منة عرفة
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محمد فضل

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منة عرفة

مقلب

مايوه

رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، اليوم الأحد، الذي يقدمه رامز جلال على شاشة "إم بي سي".

وسيطرت حالة من الرعب على منة عرفة عقب رؤيتها رامز جلال، وخلال تنفيذ رامز جلال المقلب، أجبرها على منادته بـ"بابا رامز" وهو ما انصاعت له ظنًا أنه سينهي المقلب.

وقال رامز مخاطبًا منة عرفة : كبرنا وبقينا ننزل صورنا بالمايوه"، فردت قائلة :" والله هقفله.. هقفل الإنستجرام خالص"، كما أجبرها رامز على ترديد :" أنا عيّلة".


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