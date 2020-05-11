  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي" يخصص 20 مليار جنيه لمكافحة "كورونا"

دول الخليجص

رقم صادم عن عدد إصابات "كورونا" في دول الخليج

كورونا

ألمانيا: العالم لن يتوصل لـ"لقاح لكورونا" قبل منتصف 2021

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"

الفيديو

فيديو اعتداء على عامل يهز الكويت

وزيرة الصحة

العدد في النازل.. 346 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

الإمارات

الإمارات تعلن تحديد يوم عيد الفطر

عروسين- أرشيفية

انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

لقطة من الفيديو

فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ

فيديو مغضب.. 3 فتيات يجاهرون بالمعصية في نهار رمضان

الصفحة الأخيرة

فتيات يجاهرن بالمعصية في نهار رمضان
فتيات يجاهرن بالمعصية في نهار رمضان
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حقيقة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

#

محمد رمضان يقع في خطأ فادح أثناء مشهد في "البرنس"

#

سبب غريب وراء مقتل زوج على يد زوجته

#

"شرب الخمر في نهار رمضان"..القبض على سعودي أثار الغضب

فتيات

نهار رمضان

أخبار أسيوط

يتناولن الطعام

تداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاث فتيات يمشين في أحد شوارع مدينة أسيوط، ويتعمدن توزيع الطعام على المارة بالشارع في نهار رمضان.

وانتشرت موجة من الغضب العارم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب هذه الأفعال التي لا تقدس شهر رمضان الكريم.

حيث علقت إحدى الناشطات قائلةً: «في عز نهار رمضان الهانم اللي ملقتش حد يربيها السايبة هي وصحباتها بتوزع أكل في الشارع علي الناس عند عصير العربي».

بينما أبدى آخر رأيه قائلًا: «إنتي فرحانة إنك بتجهري بكده في نهار رمضان؟ العيب مش عليكي لوحدك العيب علي اللي ربوكي.. تتوزع علي روحك بأذن الله عالم تعبانه».

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة أوروبية ترفع إجراءات الحظر وتعلن خلوها من كورونا
» انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم
» الحكومة البريطانية تزف خبرًا سارًا بشأن عودة الدوري الإنجليزي
» السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا
» فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ
» كورونا.. إصابات قطر تبلغ نحو 24 ألف حالة
» الإفتاء توضح حكم قطيعة الأم في حال الأذى
» عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام
» كويتية تفضح "دليفري" تحرش بها وتنشر الصورة
» المحكمة تحسم أمر صاحب أول "بار حلال" في السعودية
» بكلمات مؤثرة "معلول" يساند لاعب الزمالك السابق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية