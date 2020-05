» وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي، جيري ستيلر عن عمر ناهز 92 عاما.

واشتهر جيري بدوره خلال مسلسل ساينفلد الكوميدي، وكذلك المسلسل الكوميدي The King Of Queens، كما ظهر -أيضا- إلى جانب ابنه في سلسلة أفلام زولاندر، زولاندر 2 وكذلك فيلم الدراما الكوميدي Heavyweights وأفلام Hot Pursuit و The Heartbreak Kid، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.