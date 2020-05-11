» وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

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وكالات- الدويني فولي

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ممثل

أمريكي

كوميدى

جيري ستيلز

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي، جيري ستيلر عن عمر ناهز 92 عاما.

وأعلن نجله نجم هوليوود بن ستيلر، الخبر في بيان عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، وكتب "حزين لأقول إن والدي، جيري ستيلر، توفي لأسباب طبيعية، لقد كان أبا وجدا عظيما، وزوجا مخلصا لمدة 62 عاما تقريبا.. سأشتاق كثيرا.. أحبك أبي".


واشتهر جيري بدوره خلال مسلسل ساينفلد الكوميدي، وكذلك المسلسل الكوميدي The King Of Queens، كما ظهر -أيضا- إلى جانب ابنه في سلسلة أفلام زولاندر، زولاندر 2 وكذلك فيلم الدراما الكوميدي Heavyweights وأفلام Hot Pursuit و The Heartbreak Kid، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وفي وقت سابق من حياته المهنية، شارك جيري مع زوجته الممثلة الأمريكية آن ميرا في إنشاء الثنائي الكوميدي "ستيلر وميرا"، وظهرا معا بشكل متكرر في سلسلة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك عرض Ed Sullivan Show الشهير.


واستمرت فترة زواج الثنائي لمدة 62 عاما قبل وفاة آن في عام 2015.


ونعى عدد من النجوم وفاة جيري، فغردت الممثلة مورغان فيرتشيلد "آسفة جدا لسماع هذا يا بن، كان أبيك دائما سعيدًا لوجودك، كما كانت والدتك الرائعة. إرسال الحب والتعازي لك ولعائلتك".

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