"بنت الملك" أول تعاون بين بنك ناصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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نيفين القباج وزير التضامن و البابا تواضروس الثاني
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متابعات- أمينة عبد العال

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البابا تواضروس الثاني

نيفين القباج

وزير التضامن الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي

بنت الملك

بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم وأعرق كنائس العالم تحت مسمي "بنت الملك " لتعزيز اطر التعاون الاجتماعي بين الجهتين وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك و نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وخلال مراسم توقيع البروتوكول ووفقا للقواعد البروتوكولية المعمول بها بالبنك  قام البنك بفتح حساب شرفي لقداسة البابا تواضروس في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك والكنيسة .

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتواجد قداسة البابا تواضروس الثاني وحضوره لتوقيع البروتوكول وأكدت علي حرص البنك علي تعميق الشراكة مع الكنيسة

وأكدت القباج أن توقيع البروتوكول يهدف إلي التعاون بين البنك والكنيسة بغرض ترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية بين المواطنين خاصة ان الكنيسة تقدم عده برامج للمساعدات من بينها برنامج دعم ورعاية الفتيات الأولي بالرعاية لذلك تم تقديم مشروع "بنت الملك" وهو احدي مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال فتح دفتر استثماري تحت الطلب باعتبارها هبه مشروطة بزواج الفتيات من أبناء الكنيسة المصرية الأرثوذكسية من خلال فروع البنك للفتيات التي تراهن الكنيسة أولي بالرعاية علي ان يكون هناك مزيد من التعاون الاجتماعي المثمر بين الطرفين مستقبلا .

وأفاد الدكتور شريف فاروق ان هذا البروتوكول تجسيد لشعار بنك ناصر الاجتماعي باعتباره بنك كل المصريين

وأوضح فاروق أن مزايا الأوعية الادخارية التي سوف يقدمها البنك تنقسم إلي شقين الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب "وقد حقق البنك تفوق ملحوظ علي سائر البنوك العاملة في مصر حيث ان هذا الحساب يحصل علي أعلي عائد تنافسي بمصر يقدر ب12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018/2019 وسوف يتم منح هذا الحساب  0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية والشق الثاني عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% و حتى 12.75 %

وأضاف فاروق انه استكمالاً لمنظومة الحماية وامتيازاتها التي سوف يقدمها البنك لهذا المشروع فان البنك سوف يقوم بتخصيص موظف مختص داخل كل فرع لتقديم هذه الخدمة هذا بالإضافة إلي إعفاء كافة المبالغ المودعة لصالح المشروع من كافة الرسوم والمصاريف البنكية .


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