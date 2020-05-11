"الحديدي": المواطن لازم يسمع الكلام

11 مايو 2020 - 12:00 م

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة قررت فتح النشاط الاقتصادية بالكامل الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن الحكومة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأضافت خلال برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قائلة: "خلاص بعد العيد كل المؤشرات بتقول الحياة هترجع لطبيعتها وهنعيش زي ما إحنا".



وتابعت: "من المتوقع اختلاف الحياة بشكل كبير عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، حياتنا قبل الكورونا غير بعدها خلاص، لازم نفهم ونتغير نثق في دولتنا المواطن لازم يسمع الكلام، الدولة بتعمل لصالح المواطن وعلى المواطن أن يعي ذلك بعد انتهاء الأزمة ".

