"أديب": دفعت عشر أضعاف قيمة إقامة نجلي في الحجر الصحي

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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الهجوم عليه عقب إقامة نجله بالحجر الصحي ضمن العائدين من لندن مجانا، قائلا: "ابني كان من العالقين في لندن، ابني قعد 14 يوما كاملين في الحجر، وكان من أول فوجين جم من لندن، ولم أتدخل له في أي خطوة".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تبرعت لصندوق تحيا مصر 250 ألف جنيه قبل أن ينهي نجلي فترة الحجر الصحي بمرسى علم بيومين، معقبا: "قولت هذا التصرف من الدولة لازم يكون له تقدير".

وعرض "أديب"، صورة من المستند الذي يثبت تبرعه لصندوق تحيا مصر، قائلا: "قلت لابني قول لأصحابك يشاركوا.. ابن عمرو أديب محدش صرف عليه مليم.. ومشي قانوني ودفع حسابه وأكتر، دفعت عشر أضعاف قيمة إقامة نجلي في الحجر الصحي".

وأشار إلى أنه رفض الإعلان عن تبرعه في برنامجه وأنه يرفض الدخول في مسائل شخصية ولكن رأى وجوب الرد على هجوم قناة الجزيرة وغيرها من القنوات عليه وعلى نجله بسبب مطالبته للمقيمين في المدن الجامعية بالتحمل. •

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