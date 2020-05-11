مسئول لـ"المواطنين": مفيش كمامة مفيش خدمة

11 مايو 2020 - 09:51 ص

كشف الدكتور ضيف النجار رئيس نادي الشهر العقاري، عن سبب ازدحام المواطنين بالشهر العقاري، قائلا: "الشهر العقاري الجهة الوحيد التي لابد أن يذهب المواطن لها بنفسه لعمل أي إجراء في هذا الشأن".



وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية": "أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل عدلت كثير من الزحام والإجراءات المتخذة من الوزارة غير مسبوقة،م شيرا إلي أن عودة العمل تدريجيًا حل عبقري وليس حلا عاديا.



وتابع النجار، أن "الكمامة شرط أساسي للدخول للشهر العقاري وطلب أي إجراء ولن يتم التعامل مع غير مرتدي الكمامات معقبا مفيش كمامة مفيش خدمة".

