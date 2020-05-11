رئيس الشهر العقاري يكشف سبب ازدحام المواطنين

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور ضيف النجار رئيس الشهر العقاري في تعليقه على إتخاذ إجراءات إحترازية جديدة قللت من تكدسات الشهر العقاري التي شهدتها المكاتب بداية الاسبوع الماضي مع عودة عدد معين من الخدمات،  أن الشهر العقاري مختلف عن بقية الاجهزة  في الدولة لانه يرتبط بضرورة تواجد المواطن لتوقيع على أي ورقة.
أشار إلى أن وزارة العدل إتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال أيامة معدودة تخص التعقيم  والاجراءات الاحترازية والتسريع في تعيين موظفين جدد في غضون 48  ساعه  بعد توقف ست سنوات لتسريع إنجاز الخدمات  وصرف المترددين  وهذا لم يبدا الان فقط بل منذ فترة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي"، أن عودة العمل تدريجياً كان حلا عبقرياً  حتى يعتاد الناس على الاجراءات الاحترازية مشيراً أن تكدس الجماهير في بداية عودة بعض الخدمات بسبب جهلهم  أن العودة تخص خدمات معينة فإعتقدوا أن العودة كاملة بالاضافة لتوقف أوراق مواطنين على مدار 40 يوماً فحدث التكدس لكن الان وضع مختلف والجميع ملتزم بالكمامات  والتباعد الاجتماعي.
وذكر أنه ليس من حق اي مواطن طلب خدمة دون أن يرتدي الكمامة  مشيراً أن الشهر العقاري  توسع ايضاً في  مقرات الخدمات  عبر مكاتب هيئات البريد لتقديم الخدمات المتكاملة  ويجب أن يعلم الجمهور  ذلك .

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