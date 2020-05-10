» هذا ما قاله عمر كمال عن زواجه من الراقصة جوهرة

10 مايو 2020 - 10:50 م

نفى مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال وجود علاقة بينه وبين الراقصة الشهيرة جوهرة، قائلا: «ما يربطنا هو العمل فقط، وهي في الحقيقة خفيفة جدا ودمها خفيف، وبترقص بطريقة جديدة، وبتنجح شغلنا جدا لما بترقص عليه»، وأرجع سبب تعامل معظم المطربين الشعبين مع جوهرة إلى «خفتها في الرقص وطريقتها الجديدة».



وأقر عمر كمال، في لقائه مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مساء الأربعاء، بخطأ مطربي المهرجانات في أزمة نقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر، مؤكدا أنهم لم يلتزموا بكلمتهم بحذف العبارات المسيئة من أغنية «بنت الجيران» في حفل استاد القاهرة ولكن دون قصد، واعترف بأن النقابة قرارها كان صائبا.