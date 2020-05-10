  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي": ارتفاع معدل التضخم السنوي لهذا الرقم

شادي حبشي

النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة شادي حبشي

عمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال يفتح النار على حسن شاكوش لهذا السبب

كورونا

هانى الناظر يكشف: هذا هو موعد نهاية فيروس كورونا

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم محبي كرة القدم

الأرصاد

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من هذا الأمر

وزير المالية

إجراءات تقشفية صعبة حال استمرار "كورونا"

أرشيفية

مفاجأة صادمة عن ما طلبه رئيس الصين من «الصحة العالمية»

الجارالله للملك سلمان: أسعدتنا بهذا القرار .

"الملك سلمان" يزف خبرًا سارًا لليمنيين

الدولار

ننشر أسعار الدولار في أول أيام عودة البنوك للعمل

هذا ما قاله عمر كمال عن زواجه من الراقصة جوهرة

الصفحة الأخيرة

جوهرة وعمر كمال
جوهرة وعمر كمال
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: مضايقين ليه إني شايف مراتي مزة وبحب الناس تشوفها؟

#

هذا ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي

#

عمر كمال يثير الجدل برفقة جوهرة..ويكشف هذا الأمر

#

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

نفى مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال وجود علاقة بينه وبين الراقصة الشهيرة جوهرة، قائلا: «ما يربطنا هو العمل فقط، وهي في الحقيقة خفيفة جدا ودمها خفيف، وبترقص بطريقة جديدة، وبتنجح شغلنا جدا لما بترقص عليه»، وأرجع سبب تعامل معظم المطربين الشعبين مع جوهرة إلى «خفتها في الرقص وطريقتها الجديدة».
وأقر عمر كمال، في لقائه مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مساء الأربعاء، بخطأ مطربي المهرجانات في أزمة نقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر، مؤكدا أنهم لم يلتزموا بكلمتهم بحذف العبارات المسيئة من أغنية «بنت الجيران» في حفل استاد القاهرة ولكن دون قصد، واعترف بأن النقابة قرارها كان صائبا.
وقال: «النجم الكبير هاني شاكر قيمة كبيرة وفى حتة تانية، وأنا أتشرف بس إنه يقول اسمي، وعمل فيا جميل أنه يغني لي لحني»، كاشفا عن أنه تم سحب الكارنية الخاص به لمزاولة الغناء بالفعل بسبب تجاوزات «بنت الجيران» في حفل الاستاد، لكنه لم يكن موجودا في قائمة المنع، وتمت إضافته للقائمة بسبب وقوفه بجانب زملائه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جونسون: لم يحن الوقت بعد لإنهاء الإغلاق العام في بريطانيا
» هذا ما قاله عمر كمال عن زواجه من الراقصة جوهرة
» أزهريون للمواطنين: التزموا بيوتكم البلد في خطر
» جروس.. خبر حزين يصدم محبي مدرب الزمالك السابق
» شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا
» «الأزهر للفتوى» ا يُطلق مشروعه التَّثقيفي «قُدوة».
» انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك
» مع زيادة الحالات.. كورويا الجنوبية تحذر من تفشي "كورونا"
» الأزهر يرد على تنبؤات انتهاء كورونا في 12 مايو الجاري
» انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد
» أفضل مدافعي العالم ينعت "صلاح" بوصف لايُصدق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية