الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من هذا الأمر

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الطيب حسين

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وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحري.
ولفتت الهيئة إلى ان الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مشيرة إلى أن الطقس معتدل غائم جزئي على السواحل الشمالية، مشمس حار على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويتأثر شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وجاءت درجات الحرارة كما يلي:
القاهرة «32 – 17»
الإسكندرية «26– 15»
قنا «36- 19»
الأقصر «36 – 20»
أسوان «37 – 21»

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