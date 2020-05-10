رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

10 مايو 2020 - 02:20 م

رفض وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، اليوم الأحد، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قبول عربي ضمني لضم أراض فلسطينية.

وأضاف بن زايد أن تصريحات نتنياهو تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي.

وأوضح عبدالله بن زايد، أن الإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية؛ مؤكدا على رفض بلاده لمخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وفي ذات الوقت حذر من أن هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم.

يذكر أن نتنياهو كان قد أكد في تصريحات له أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.