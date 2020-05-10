موسى: تأخرنا فى تطبيق الحظر الكامل يا ريس

10 مايو 2020 - 01:32 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا أصبحت الإصابات في كل مكان ويوجد عدد من المواطنين المصابين ولا يتم التعرف عليهم.



وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دولا قامت بتطبيق الحظر الكامل ومن ضمنها الكويت التي تقوم بتطبيق الحظر الكامل بداية من اليوم ولمدة أسبوعين حتى عيد الفطر المبارك من أجل السيطرة على فيروس كورونا.



وطالب الإعلامي أحمد موسى من تشديد الإجراءات في إجازة عيد الفطر المبارك من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، معقبا: "إنه تم التأخير في تنفيذ حظر كامل يا ريس، الناس لسه عندها استهانة بالفيروس".

