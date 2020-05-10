"فلوكس" يسخر من "كورونا" بهذا الفيديو

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الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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متابعات- علا خطاب

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انستجرام

كورونا

أحمد فلوكس

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو ساخر من فيروس" كورونا".

ويظهر في مقطع الفيديو المطرب أمير عيد نجم فرقة "كايروكي" يصاحبه المطرب أحمد بهاء نجم فرقة "شارموفرز" وهما يؤديان أغنية ساخرة من فيروس"كورونا" للتوعية من مخاطره.

وعلق البعض علي مقطع الفيديو حيث قالت إحدى المتابعات: "أحلى حاجة اتقالت في "كورونا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس هو فيلم "الممر" بطولة الفنان أحمد عز و الفنان أحمد رزق والفنان إياد نصار.


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