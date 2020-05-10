"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

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كورونا

عيد الفطر

اديب

حذر الإعلامي عمرو أديب، من الفترة المقبلة في مصر بسبب أزمة كورونا خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك ، قائلا :"لحد دلوقتي مستورة، بس الأيام الجاية أصعب، والأغنياء والفقراء لازم ياخدوا بالهم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن جائحة كورونا أظهرت مشاهد في العالم، لم يكن أحد يتوقع أن يراها، مثل وقوف مواطنين في أمريكا أمام بنوك الطعام للحصول على غذاء، معلقا: "طوابير بالكيلومترات".

وتابع :" هذا الحال موجود في أغلب دول العالم، معلقا: "العالم اتاخد على حين غرة، فجأة لقوا نفسهم في مواجهة الجوع والفقر"، معقبا: "المصايب لسه قدام".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

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