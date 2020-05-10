موسي:فيه كارثة بتحصل و استحملوا العقاب

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صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

العزل الصحى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض المصابين المتواجدين في العزل، جاءت لهم زيارات،معقبا "مش للدرجادي عاوزين شوية وعي".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مخاطبا المواطنين"صوتي راح واتنبح حرام عليكم أنتم بتنتحروا وأنا خايف عليكم".
 و تابع :" لو لم يتم اتخاذ قرارات قوية في العيد سيكون هناك أزمة كبيرة لن نقدر على مواجهتها ولا بد من قرارات قوية و"اللي ينزل الشارع يستحمل العقاب".
 وواصل حديثه،قائلا:"إن أماكن العزل لا يمكن تركها للأمن الإداري لأنهم موظفين، ويجب وضع استلام تلك الأماكن من الداخلية لحراستها لمنع الزيارات للمقيمين في العزل".

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