» الكشف عن علاقة جدة ياسمين صبري بالفنان يوسف وهبي

وكالات - أحمد عادل شعبان
كشفت مروة يحيى - ابنة عمة الفنانة ياسمين صبري - تفاصيلا مثيرة عن علاقة جدتها - وجدة ياسمين صبري - بالفنان الراحل يوسف وهبي.
وقالت "مروة" في تصريحات صحفية إن جدتها تدعى "نورز البنداري " وكانت تسكن مع زوجها اللواء الراحل مدحت صبري بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية ، وهناك توطدت علاقتها و زوجها مع الفنان يوسف وهبي الذي كان لديه منزل هناك.
وأضافت: في إحدى المرات بحثت جدتي عن إحدى بناتها فلم تجدها ، وخافت أن تكون تاهت أو تعرضت للاختطاف وبعد بحث وجدتها مع الفنان يوسف وهبي الذي كان يلعب معها في المنزل المجاور حسب "صدى البلد".
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