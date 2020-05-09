"هيكل" يكشف حقيقة فيديو الحجر الصحي المثير

09 مايو 2020 - 11:30 م

عقب الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، على عمليات إجلاء العالقين في دولة الكويت وغيرها، وشكاوى العائدين من عدم وجود أماكن الحجر في المدن الجامعية حتى الآن، قائلا: "هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع الشكل بالمنظر ده".



وأوضح أسامة هيكل - في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي- أن المدن الجامعية تم إعدادها بأعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الإعاشة، وهو ما يتنافى مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيراً إلى أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه، متسائلاً "معقولة في أزمة زى دي لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟".



وأشار إلى أن الفيديو كاذب، مؤكدًا أن مستوى المدن الجامعية ممتاز، ويجري تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية، منهم من يتوجه للفنادق ومن لا يستطيع يقيم في المدن الجامعية، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أسهمت بشكل كبير في تطوير المدن الجامعية التي لم تشهد أي تطوير على مدار عشر سنوات، كاشفا أنه تم إجلاء نحو 3000 حتى الآن، قائلا: نحن مستمرون في عملية الإجلاء ولدينا توجيه بأن تنتهي عمليات الإجلاء قبل العيد ويكون كل المصريين معانا ووسطنا.



وحول زيادة أعداد المصابين في بيان وزارة الصحة قال وزير الإعلام: "الوعي مهم جدًا؛ لأن الحكومة لن تضع ضابط أو عسكري أمام كل مواطن لمنعه من خرق الإجراءات الاحترازية خاصة وأن عدد سكان مصر 100 مليون مواطن".



وقال الدكتور أسامة هيكل، إنه رغم تصاعد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلا أنها لازالت في نطاق قدرات النظام الصحي المصري، مشيًرا إلى أن الاجتماعات والقرارات تؤخذ بشكل دوري وفقا للإصابات على أرض الواقع.

