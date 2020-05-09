الحالة النفسية أحد أسباب الإصابة بهذا المرض الخطير

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك نوعان من مرض السكر، أولهما خاص بفشل جهاز البنكرياس في هضم السكر، والنوع الثاني هو مقاومة الأنسولين في جسم الإنسان.
وأشار "جمال"، خلال لقائه ببرنامج "رب زدني علما"، المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إلى أن السمنة و"الكرش" تقلل مقاومة الجسم لمرض السكر، لافتا إلى أن نوعين سكر الأول وراثي يجب أن ياخذ أنسولين مدى الحياة، والثاني يكتسب المرض بطريقة طبيعية.
وتابع عميد معهد القلب السابق، أن السكر مثل باقي الأمراض المزمنة مثل الضغط وغيره، يمكن أن يتعايش معه الإنسان بصورة طبيعية مدى الحياة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية لها تأثير مباشر على الجسم، مؤكدا أن الحالة النفسية أحد أسباب الإصابة بمرض السكر أحيانا، لافتا إلى أن مريض السكر يجب أن يلتزم غذائيا ويمتنع عن التدخين ويضبط الكوليسترول.

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