أوباما يوجه أعنف انتقاد لترامب: إدارته لأزمة كورونا «كارثة فوضوية»

09 مايو 2020 - 09:45 م

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إدارة خلفه دونالد ترامب لوباء (كوفيد-19)، والتي اعتبرها تمثل "كارثة فوضوية بشكل كامل".





جاء هذا الانتقاد اللاذع مساء الجمعة خلال مكالمة هاتفية استمرت نصف ساعة بينه وبين أعضاء سابقين في إدارته، حصل موقع ياهو نيوز" على تسجيل لها.





وكان أوباما يدعو إلى ضرورة اختيار مسؤولين جيّدين، داعيًا مستشاريه السابقين إلى الانخراط في حملة جو بايدن، نائبه السابق ومرشح الحزب الديموقراطي لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر الرئاسية.





وقال إن "الانتخابات القادمة، مهمة جدًا على جميع المستويات لأننا لن نواجه فقط شخصًا أو حزبًا سياسيًا". واعتبر أن الخصم الحقيقي هو "النزعات طويلة الأمد" على غرار "الأنانية والقبليّة والانقسام والنظر للآخرين كأعداء" التي يخشى أن تصبح من سمات "الحياة الأمريكية".





وأضاف أوباما، إن أثرياء جمهوريين "رفضوا التحذيرات" حول مخاطر الجائحة.





ويُتهم ترامب من قبل منتقديه بتقليله من خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة للحيطة والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن رد ترامب تجاه جائحة كورونا "لم يسبق له مثيل" وأنقذ حياة الأمريكيين.





وأشارت إلى أنه "بينما كان الديمقراطيون يطاردون ضد الرئيس ترامب، كان الرئيس ترامب يمنع السفر من الصين. وفي حين شجع الديمقراطيون التجمعات الجماهيرية، كان الرئيس ترامب ينشر معدات الوقاية الشخصية، والمراوح، والاختبارات في جميع أنحاء البلاد".





وفي المكالمة، تناول أول رئيس أسود للولايات المتحدة (2009-2017) القرار المثير للجدل الذي اتخذه وزير العدل بسحب ملف الاتهام في حق مايكل فلين، المستشار السابق لترامب الذي تمت ملاحقته لإخفائه اتصالات مع دبلوماسي روسي.





وقال في هذا الصدد إنه "لا توجد أي سابقة لشخص اُتهم بشهادة الزور وأفلت من العقاب"، وأضاف في إشارة إلى عدم الاستهانة بما حصل أنه "عند سلوك هذا الطريق، يمكن أن يحصل ذلك سريعا كما رأينا في دول أخرى".



