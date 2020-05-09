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مطاردة مثيرة.. أطلق ريحًا فألقت الشرطة القبض عليه

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أرشيفية
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فتحي مجدي

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ضبطت الشرطة في مدينة "نوتينجهام شاير "(وسط بريطانيا)، شخصًا مطلوبًا كان يختبئ في شجرة عندما مطاردته، بعد أن سمع صوت ريح يخرج منه.
وقالت الشرطة إنها عثرت على الرجل المطلوب بعد أن غادر شجرة كان يختبئ فيها، بعد أن سمعت صوت ريح يخرج منه بصوت مرتفع.

كانت الشرطة تلقت الخميس أمرًا بالقبض على الرجل، الذي قامت بمطاردته داخل الغابة، وبينما كانت تعمل على تحديد مكانه في الظلام، سمعت ما يعتقد أنه صوت ريح ينطلق من شجرة قريبة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن أحد الضباط المشاركين في المطاردة قال: "كنت على وشك نفاد صبري بسبب الرياح، لكن لحسن الحظ (المشتبه فيه) ما زال لديه بعض. سمعته يطلق صوتًا، واتبعت الصوت في الأدغال".

كما تم العثور على رجل آخر مختبئًا في مساحة صغيرة خلف مدفأة في العنوان.

وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن تغيب عن المثول أمام المحكمة، وتم اعتقال آخر يبلغ من العمر 30 عامًا كان مطلوبًا.

وبعد أن كشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، انطلقت موجة من التعليقات الساخرة. وكتب أحدهم: "الريح في الصفصاف". "حسنًا، لقد قمت بشمه بالتأكيد. أحسنت". "من شمها، تعامل معها؟".

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