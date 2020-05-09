مطاردة مثيرة.. أطلق ريحًا فألقت الشرطة القبض عليه

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سعر الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم السبت
الداخلية تضبط 4 آلاف شخص خالفوا حظر التجوال
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«عفة الشباب تضرب في مقتل».. شيخ الأزهر يدق ناقوس الخطر
فتحي مجدي
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