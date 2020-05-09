» وفاة صيدلاني بجرعة علاجية اخترعها لعلاج كورونا

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توفي صيدلاني وأُدخل مديره المستشفى بعدما تناولا خلطة علاجية حضّراها أملاً في أن تساعد على الشفاء من فيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلنت الشرطة، اليوم (السبت).

وكان الرجلان يعملان في شركة متخصصة في طب الأعشاب وقد جرّبا العلاج المفترض على نفسيهما وهو مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرقي الهند.

وحسب قائد الشرطة المحلية، أشوك كومار، توفي ك. سيفانيسان (47 عاماً) في المكان، وكان قد طوّر تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت واشترى المكونات من السوق المحلية.

ولا يوجد دواء أو لقاح حالياً ضد «كوفيد - 19»، ما نتج عنه سباق عالمي لإيجاد العلاج الشافي من هذا المرض الذي أودى بحياة أكثر من 274 ألف شخص، وأُحصي أكثر من 60 ألف إصابة في الهند التي تفرض تدابير عزل مشددة في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.


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