تصل لـ40 درجة.. موجة حر تضرب مصر الأيام المقبلة

09 مايو 2020 - 04:11 م

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تصل ذروتها بتسجيل 40 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس على البلاد، اعتبارا من يوم الإثنين ارتفاعا في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة تكون ذروتها يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة القادمة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه متوقع أن يكون حالة الطقس، خلال هذه الفترة شديد الحرارة خلال ساعات النهار وما بين المائل للحرارة الرطب ليلا والمعتدل أحيانا، هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جدا فقط على شمال سيناء، وفى نهاية الفترة سكون، هناك أمطار خفيفة على أقصى جنوب صعيد مصر فقط.

وتكون سرعة الرياح خلال هذا الأسبوع، خفيفة إلى معتدلة تتيح مزاولة كافة الأنشطة البحرية والسفر على الطرق.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من الأربعاء القادم، ويفضل أن تكون القطنية فاتحة الألوان، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة، فضلا عن التعجيل بوقت الإفطار وتأخير وقت السحور وشرب السوائل بكميات كبيرة والابتعاد عن المواد السكرية بقدر المستطاع، وعدم إغلاق زجاج السيارات بالكامل والاطمئنان على قيمة الضغط الجوى داخل إطارات السيارات.