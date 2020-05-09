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بعد اكتشاف "كورونا" إغلاق محكمة مدينة نصر

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المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير العدل

كورونا

محكمة مدينة نصر

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بإغلاق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يوما لتعقيمها بعد ظهور حالة إيجابية لفيروس " كورونا " المستجد لأحد المتواجدين داخل مبني المحكمة .

كما قرر الوزير نقل جميع الجلسات التي كان من المقرر عقدها بها إلي محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
جدير بالذكر أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد تجاوز  8476 آلاف حالة فيما تجاوزت حالات الوفاة 503 حالة ، وبلغت حالات الشفاء 1945 حالة .


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