"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

08 مايو 2020 - 01:01 م

زف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خبرا سار بأن الحكومة ستسمح الفترة المقبلة للسينمات والمسارح والنوادي الاجتماعية والرياضية بالعمل ولكن بشروط وإجراءات وقائية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن دور السينما ستعمل بشرط ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامات في دور السينما والمسارح سيكون إجباريًا وأن المخالف سيتم معاقبته قانونًا.