  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

نجيب ساويرس

"كيدهن عظيم".. تعليق صادم من نجيب ساويرس على هذا الأمر

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

زوجة البشير

مصادرات جديدة لعقارات وأراضٍ لعائلة البشير

المسجد الاموي

عاصمة عربية تفتح مساجدها لإقامة صلاة الجمعة

كورونا

مفاجأة.. علاج صيني تقليدي لعلاج فيروس كورونا

رئيس مجلس الوزراء

الوزراء ترد علي 7 شائعات وحقائق عن"كورونا"

ملك تايلاند مع 20 امرأة

تفاصيل مثيرة لملك تايلاند مع 20 امرأة في فندق الحظر

صلاح

«صلاح» ضمن أفضل تشكيل مثالي بالدوري الإنجليزي

ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
Advertisements

متابعات - محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

«الجنايني»: يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدورى

#

«الوزراء» يزف بشرى للأطباء

#

«الوزراء» يزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

#

مجلس «الدراويش» يزف بشرى سارة للاعبيه

الوزراء

بطولات

سينما

مسرح

نوادى

زف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خبرا سار بأن الحكومة ستسمح الفترة المقبلة للسينمات والمسارح والنوادي الاجتماعية والرياضية بالعمل ولكن بشروط وإجراءات وقائية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن دور السينما ستعمل بشرط ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامات في دور السينما والمسارح سيكون إجباريًا وأن المخالف سيتم معاقبته قانونًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في هذه الدولة.. تحميل تطبيق "كوفيد 19 " أو الحبس 6 أشهر
» برشلونة يخوض أول مران له
» الماء قد يكون ساما إذا تناولته بهذه الطريقة في رمضان
» "مرسى علم" يستقبل رحلتي طيران من إسطنبول
» بفيديو لـ "فيفي عبده".. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» اندلاع حريق بقناة إيرانية أثناء تسجيل مسابقة
» الوزراء: ارتداء الكمامة إجباري في الأيام المقبلة
» محمد هنيدي يعلق بآية قرآنية ويثير الجدل
» حقيقة إصابة مدرب "الدراويش" بكورونا
» 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالدوري الإسبانى
» التحريات تكشف عن مفاجئة صادمة في دهس فرد الأمن بالهرم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية