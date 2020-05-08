فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

08 مايو 2020 - 12:39 م

نقل موقع "ذي فيرج" التقني عن المتحدث باسم فيسبوك أن الشركة ستسمح لمعظم موظفيها بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020، وأن الشركة لا تتوقع إعادة فتح معظم مكاتبها قبل السادس من يوليو القادم.

وأضافت الشركة أن عوامل مختلفة ساهمت باتخاذها هذا القرار، بما فيها المعلومات الواردة من المؤسسات الصحية، كمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعة "جونز هوبكنز" وغيرها من المعلومات الحكومية.

وأوضحت الشركة أنها ستواصل الدفع للعاملين بنظام الساعة، والذين قد لا يتمكنون من العمل نظرا لتقليص الوظائف أو إغلاق المكاتب، أو لأسباب مرضية.

وكانت ولاية كاليفورنيا، والتي يقع مقر فيسبوك الرئيسي بها، قد بدأت بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي تدريجيا.

كما أعلن مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لفيسبوك، الشهر الماضي عن إلغاء فيسبوك لمناسبات تتطلب الحضور الجسدي لأكثر من 50 شخصا حتى يونيو 2021.

و يشكل طلب فيسبوك من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام نموذجا تتبعه شركات تعمل في المجال التقني والتواصل الاجتماعي.

يذكر أن موظفي فيسبوك يعملون من منازلهم منذ شهر مارس الماضي، منذ بداية احتدام أزمة فيروس كورونا المستجد.