» بفيديو لـ "فيفي عبده".. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

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فيفي عبده

هند عبد الحليم

تيك توك

أحدثت الفنانة هند عبد الحليم،ضجة واسعة، وذلك بعد نشرها فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات تيك توك.
وظهرت الفنانة هند عبد الحليم بتقمص شخصية "الفنانة فيفي عبده في إحدى البرامج التلفزيونية بسؤالها عن زيارتها للكويت". 
وكتبت هند عبد الحليم معلقة على الفيديو: في حب فوفا.وجاءت التعليقات كالآتي : نجمة النجوم .. حلو أوي أنتي ممثلة جميلة وموهوبة.. أحلى واحدة في مسلسل حكايات بنات ..  حبيتك في مسلسل الأب الروحي". 

ويشار إلى  أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي عرض على إحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

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