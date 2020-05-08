الوزراء ترد علي 7 شائعات وحقائق عن"كورونا"

08 مايو 2020 - 11:33 ص

أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء تقريرا صباح اليوم يوضح فيه حقيقة عدد من الأنباء التي تم تداولها عن فيروس"كورونا" المستجد.

وكان من أهم هذه الشائعات تصريحات عن منظمة الصحة العالمية عن مشاركتها في تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر، والتي نفته المنظمة مناشدة الوسائل الإعلامية المختلفة بتقصي الحقائق قبل نشرها، حسبما نشرت"الوطن".

وأكد البيان أنه تم التشديد علي ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية بكامل طاقتها حتى يتم توفير احتياجات المواطنينـ مع تأمين مستلزمات تلك المصانع، ومع اتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين في تلك المصانع.

لم يتم إثبات علميا وجود مناعة من الإصابة بفيروس "كورونا" مرة أخري للمتعافين منه ولذلك يجب عليهم اتخاذ الإجراءات الوقائية كالآخرين.

لم يتم إغلاق مستشفي النجيلة كما أنه مازال يستقبل الحالات المصابة بالفيروس.

ما زالت الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة.

لم يتم إصدار أي قرارات بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب وكافة المؤسسات الرياضية تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء.

لم يتم إصدار تصريحات من أي مسئول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر كأحد وسائل نقل فيروس"كورونا".