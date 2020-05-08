» محمد هنيدي يعلق بآية قرآنية ويثير الجدل

08 مايو 2020 - 11:03 ص

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة على حسابه الرسمي على " انستجرام "، وعلق على الصورة قائلا: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي. مما أدى إلى استياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا.









