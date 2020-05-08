» الزمالك يحدد قيمة تسويق "سيسيه" الصيف المقبل

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تسويق

حدد مسئولو نادى الزمالك، 3 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدمات الإيفواري رزاق سيسيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي خلال تصريحات سابقة، أن النادي لديه عرض من إحدى شركات التسويق الرياضي التي تسعى لشراء اللاعب مقابل دفع 3 مليون يورو.

ويلعب سيسيه حاليًا ضمن صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من الزمالك.

وأعرب مسؤولو الاتحاد من قبل عن رغبتهم في الحصول على خدمات سيسيه نهائيًا، ولكن مغالاة الزمالك تعرقل من إتمام الصفقة.


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