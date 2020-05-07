» هل الغناء حرام شرعًا ؟ .. الشيخ "كريمة" يجيب

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الغناء ليس حراما.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلفيين قاموا بتحريم الترويح عن النفس وحرموا الغناء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلفيين قاموا بتحريم الترويح عن النفس وحرموا الغناء.