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هل الغناء حرام شرعًا ؟ .. الشيخ "كريمة" يجيب

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الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
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أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الغناء ليس حراما.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلفيين قاموا بتحريم الترويح عن النفس وحرموا الغناء.
وتابع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الغناء ليس محرم على الإطلاق فحسنه حسن وقبيحه قبيح.
وكشف أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم عندما سأل السيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية، فقالت للرسول محمد «أهديناها لزوجها»، وقال له الرسول : «هلا بعثتهم معهم فإن الأنصار قوم يحبون الغناء أتيناكم أتيناكم، فحيانا نحياكم ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم ولولا الحبة السمراء ما حيلنا بواديكم» وهذا ما أوصى الرسول صل الله عليه وسلم به السيدة عائشة خلال زفافها.

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