علاء مبارك: مسلسل "الاختيار" جميل.. لكن "البرنس" نمبر وان

07 مايو 2020 - 09:31 م

أبدى علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رأيه في المسلسلات الرمضانية التي تعرض منذ بداية شهر رمضان.

وأشار "مبارك" إلى أنه يتابع مسلسلي "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، الذي يجسد فيه قصة حياة الضابط الشهيد أحمد منسي، و"البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر.

واعتبر علاء مبارك أن مسلسل الاحتيار جميل ويحمل رسائل حقيقة ومهمة، لكنه انحاز إلى مسلسل "البرنس" وأبدى إعجابه الشديد بالفنان أحمد زاهر.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على موقع التغريداا القصيرة "تويتر" :"مسلسل الاختيار بلا شك جميل وفيه احداث حقيقية وفي رسائل كثيرة ومهمة ولكن على المستوى الشخصى اعجبت باداء التمثيل العالى للفنانين فى البرنس وكما قلت خاصة الفنان احمد زاهر".



مسلسل الاختيار بلا شك جميل وفيه احداث حقيقية وفي رسائل كثيرة ومهمة ولكن على المستوى الشخصى اعجبت باداء التمثيل العالى للفنانين فى البرنس وكما قلت خاصة الفنان احمد زاهر ?? — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 7, 2020