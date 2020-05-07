  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

مرحلة الخطر.. مصر تسجل رقمًا غير مسبوق في إصابات كورونا

الحرس الملكي المغربي

إعفاء قائد الحرس الملكي بعد بسبب "كورونا"

رجل الاعمال الروسي

رجل أعمال ملياردير ينتحر برصاصة في الرأس

الدكتور جمال شعبان

عميد معهد القلب يكشف سر تزايد حالات الموت المفاجيء

حيوان «اللاما»

علماء: حيوان «اللاما» مفتاح علاج كورونا

مدبولي

"الحظر الكامل يعني الانهيار".. رسائل "مدبولي" للمواطنين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تقفز لرقم قياسي

نقابة الأطباء

7 آلاف طبيب تكليف يرفضون الانضمام لمكافحة كورونا

قوات الدفاع المدني السعودي

صدمة بالصور.. مصرع فنان سعودي شهير غرقًا في بئر

مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس: "كورونا" موجود منذ 2003

يضبط أمه تمارس الرذيلة مع صديق والده.. ما فعلته صادم

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ما علاقة مكرم محمد أحمد..النمنم يكشف خلافه مع القرضاوي

#

قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا

#

هذا ما فعلته طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

#

"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

زوجة

محكمة

ضبط

خيانة زوجية

عشيقها

صدم الإبن عندما فتح باب الشقة ليجد والدته مستلقية على الأرض في أحضان عشيقها، الذي هو صديق والده وجارهم يمارسان الرذيلة.

حاولت الأم أن تشتري صمت ابنها حتى لا يفضحها ويبلغ زوجها- والده- ووعدته أن تشرتي له هاتفًا حديثًا، إلا أن الإبن البالغ من العمر 14 عامًا رفض ولم يستطيع الكتمان وأخبر والده، الذي تقدم ببلاغ ضدها للشرطة، وتم القبض عليها رفقة عشيقها.

وقضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بالمغرب، بإيداع السيدة وعشيقها السجن المحلي باَسفي، بتهمة الخيانة الزوجية والفساد.

وأفاد مصدر محلي- حسب أخبارنا المغربية-، أن اعتقال المتهمة جاء بناءً على شكاية تقدم بها زوجها، بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، يتهمها بربط علاقة غير شرعية مع صديقه الذي يقطن بنفس المنطقة.

والمعنية متزوجة منذ 15 سنة ولها 3 أبناء وكانت تعيش مع أسرتها حياة مستقرة، حسب ذات المصدر، إلى حين افتضاح علاقتها غير الشرعية مع جارها وصديق زوجها، على يد ابنها البكر البالغ من العمر 14 سنة.

هذا الأخير صرح أثناء الاستماع له، أنه لدى دخوله إلى المنزل، تفاجئ بوالدته في أحضان رجل غير والده، مستلقيان على الأرض في وضعية حميمية.

وأضاف الفتى أن والدته البالغة من العمر 33 سنة حاولت إغرائه بأن تقتني له هاتفا محمولا شريطة ألا يفشي سرها، إلا أن القاصر لم يستطع كتمان الأمر وأخبر والده بالواقعة.

وقد حاولت الزوجة إنكار الأمر، حيث قالت في التحقيق، أنها جارها حاول استدراجها بالقوة في محاولة منها لتبرئة نفسها، إلا أنه بعد الاستماع إليها من قبل السلطات المعنية، أقرت بربط علاقة غير شرعية مع المتهم.

وأكدت أنه كان يتردد بين الفينة والأخرى على منزلها، علما أنه متزوج أيضا وله 5 أبناء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسميًا.. ألمانيا تتحدى كورونا وتعلن عودة الدوري 16 مايو
» صور.. زوجة نجم شهير تضبطه متلبسًا بالخيانة وتطارده بمسدس
» لماذا يفتك "كورونا" بمن يعانون من السمنة؟
» سباحة شهيرة تجمع بين طليقها وعشيق تحت سقف واحد
» روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس
» إخلاء سبيل فتاة «تيك توك» بكفالة 50 ألف جنيهًا
» صادم.. قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود
» شيخ الأزهر: عقوق الوالدين «كبيرة» حتى لو كانا غير مسلمين
» هل يمنع الصرف الصحي موجة ثانية قاتلة لكورونا؟
» رغم كورونا.. المظاهرات تجتاح لبنان من جديد
» غادة عبدالرازق تعلن زواجها رسميًا من هذا الرجل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية