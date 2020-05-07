يضبط أمه تمارس الرذيلة مع صديق والده.. ما فعلته صادم

07 مايو 2020 - 05:54 م

صدم الإبن عندما فتح باب الشقة ليجد والدته مستلقية على الأرض في أحضان عشيقها، الذي هو صديق والده وجارهم يمارسان الرذيلة.

حاولت الأم أن تشتري صمت ابنها حتى لا يفضحها ويبلغ زوجها- والده- ووعدته أن تشرتي له هاتفًا حديثًا، إلا أن الإبن البالغ من العمر 14 عامًا رفض ولم يستطيع الكتمان وأخبر والده، الذي تقدم ببلاغ ضدها للشرطة، وتم القبض عليها رفقة عشيقها.

وقضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بالمغرب، بإيداع السيدة وعشيقها السجن المحلي باَسفي، بتهمة الخيانة الزوجية والفساد.

وأفاد مصدر محلي- حسب أخبارنا المغربية-، أن اعتقال المتهمة جاء بناءً على شكاية تقدم بها زوجها، بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، يتهمها بربط علاقة غير شرعية مع صديقه الذي يقطن بنفس المنطقة.

والمعنية متزوجة منذ 15 سنة ولها 3 أبناء وكانت تعيش مع أسرتها حياة مستقرة، حسب ذات المصدر، إلى حين افتضاح علاقتها غير الشرعية مع جارها وصديق زوجها، على يد ابنها البكر البالغ من العمر 14 سنة.

هذا الأخير صرح أثناء الاستماع له، أنه لدى دخوله إلى المنزل، تفاجئ بوالدته في أحضان رجل غير والده، مستلقيان على الأرض في وضعية حميمية.

وأضاف الفتى أن والدته البالغة من العمر 33 سنة حاولت إغرائه بأن تقتني له هاتفا محمولا شريطة ألا يفشي سرها، إلا أن القاصر لم يستطع كتمان الأمر وأخبر والده بالواقعة.

وقد حاولت الزوجة إنكار الأمر، حيث قالت في التحقيق، أنها جارها حاول استدراجها بالقوة في محاولة منها لتبرئة نفسها، إلا أنه بعد الاستماع إليها من قبل السلطات المعنية، أقرت بربط علاقة غير شرعية مع المتهم.

وأكدت أنه كان يتردد بين الفينة والأخرى على منزلها، علما أنه متزوج أيضا وله 5 أبناء.