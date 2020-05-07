» مفاجأة.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير

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غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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زواج

غادة عبد الرازق

مدير تصوير

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز" تشير إلى زواجهما.

وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري، بحسب "صدى البلد" .

وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل "حكاية حياة" في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بنيها وبين المخرج محمد سامي.

وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ أسبوعين.


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