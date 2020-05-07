  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كهربا

الزمالك يصدم "كهربا" والأهلى

2020 دولار بقشيش

استقرار الدولار عند هذا الرقم

مرتضى منصور

الزمالك يعرض لاعبه للبيع بـ170 مليون جنيه

ساويرس

متابع يفاجيء ساويرس بسؤال صادم عن ثروته .. وهكذا رد عليه

حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

أعداد الملحدين بمصر بالملايين .. والذين طلبوا ترك الإسلام بمئات الآلاف

الخطيب

الأهلي ينهي شراء هذا اللاعب مقابل 100 مليون جنيه

الوزير

وزير الصحة البريطاني: قد لا يتم العثور على لقاح لكورونا مطلقًا

أرشيفية

انفجار ضخم يهز غزة.. وسقوط إصابات

تركي آل الشيخ

"لسه شباب".. أول ظهور لوالد "تركي آل الشيخ"

الطبلاوي

صورة مؤثرة لـ"الطبلاوي" على فراش المرض قبل وفاته

"كلنا متضررون"..الفقي يعترف بمعلومة خطيرة عن سد النهضة

آخر الأخبار

مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريحات إثيوبية مفاجئة عن سد النهضة

#

إثيوبيا ترفض استكمال المفاوضات وتصدم الجميع بشأن سد النهضة

#

عن مفاوضات سد النهضة.. أديب: الأمر أصبح مقلقًا

#

تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

الحدث اليوم

سد النهضة

شريف عامر

الفقي



أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر كانت هادئة وصابرة في التعامل مع سد النهضة، وقبلت بعض الضغوط على حصتها في مياه نهر النيل، ولكن تجاوز هذا الحد سيقلب الموازين.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن ضرر سد النهضة سيلحق بجميع الأطراف بما فيه الطرف السوداني، وليس صحيحًا بأن السد يمثل فائدة كاملة للسودان، وضرر كامل لمصر، فالكل متضرر،كلنا متضررون ".

وتابع: "سد النهضة موضوع كيدي سياسي من الدرجة الأولى، وليس اقتصاديًا موضحا أن السودان إذا أتخذ موقفًا موضوعيا وعلميًا من أزمة سد النهضة، فهذا سيدفع الأشقاء في إثيوبيا إلى تدارك الموقف .

وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا، مواصلة عمليات بناء سد النهضة واعتبار مسألة الانتهاء من السد أولوية قصوى بالنسبة للبلاد، رغم تفشي فيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صدمة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المدوية
» لاعب الأهلي السابق يرفض الانضمام للزمالك رغم تقديم عرض له
» إيناس الدغيدي تحرج عبير صبري بسؤال صادم عن فيديوهات خالد يوسف
» يدفن والدته المشلولة حية .. و زوجته تسلمه للشرطة
» ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج
» زوجة أشهر ممثل في انجلترا تنشر آية قرآنية بعد تعافيها من كورونا
» الشرطة البريطانية تعثر على فتاة هربت من الاستعباد الجنسي
» مريضتان بكورونا يعرفان بخبر إصابتهما من رئيس الدولة
» إغلاق كورونا يهدد بإصابة أكثر من 6 ملايين شخص بالسل
» تعيين نقيبًا للقراء خلفًا للشيخ الطبلاوي
» الفنان المغربي محمد نظيف يستلهم فكرة عرض مسرحي للأسرة عن كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية