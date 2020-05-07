"كلنا متضررون"..الفقي يعترف بمعلومة خطيرة عن سد النهضة

07 مايو 2020 - 08:38 ص





أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر كانت هادئة وصابرة في التعامل مع سد النهضة، وقبلت بعض الضغوط على حصتها في مياه نهر النيل، ولكن تجاوز هذا الحد سيقلب الموازين.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن ضرر سد النهضة سيلحق بجميع الأطراف بما فيه الطرف السوداني، وليس صحيحًا بأن السد يمثل فائدة كاملة للسودان، وضرر كامل لمصر، فالكل متضرر،كلنا متضررون ".



وتابع: "سد النهضة موضوع كيدي سياسي من الدرجة الأولى، وليس اقتصاديًا موضحا أن السودان إذا أتخذ موقفًا موضوعيا وعلميًا من أزمة سد النهضة، فهذا سيدفع الأشقاء في إثيوبيا إلى تدارك الموقف .



وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا، مواصلة عمليات بناء سد النهضة واعتبار مسألة الانتهاء من السد أولوية قصوى بالنسبة للبلاد، رغم تفشي فيروس كورونا.

