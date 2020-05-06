الأمم المتحدة ترصد 9000 موقع ينتهك الأطفال خلال كورونا

شاركت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، كمتحدثة مع ملكة السويد الملكة سيلفيا، في مناقشة الجريمة عبر الإنترنت بعنوان «الحماية والوقاية من جرائم الإنترنت أثناء كورونا».

وأكدت «والي» خلال اللقاء الذي عقد «أونلاين» أنه بالتعاون مع الشركاء تم رصد أكثر من 9000 موقع يحتوي على استغلال وانتهاك جنسي للأطفال.

وأشارت إلى أن الرقم تضاعف ثلاث مرات عن ما قبل أزمة «كوفيد 19»، وأن الزيادة في عدد ساعات استخدام الأطفال للإنترنت كان بمثابة فرصة لكثير من المجرمين لاستغلال الأطفال.

ولفتت إلى حماية الأطفال مسؤولية الأسرة والمدرسة، بالإضافة للجهود الدولية لمنظمات الإنتربول واليوروبول ومنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات unodc بالتعاون مع الحكومات.