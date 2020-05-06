» الزمالك يعلن موقفه من استئناف الدوري

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف إدارته من اسئتناف بطولة الدورى الممتاز مجددًا، في ظل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال "مرتضى" إن الظروف الحالية تجعل من عودة النشاط الكروي أمرا صعبا في ظل حاجة الفرق إلى فترة إعداد تقارب الشهرين، مؤكدا معارضته استئناف الدوري.

وتساءل رئيس الزمالك عن إمكانية تحمل مجلس إدارة نادي الأهلي مسؤولية تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال منصور: "كرة القدم عبارة عن احتكاك، والعالم كله يمنع أي تقارب بين الأفراد بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا"، وتساءل: "هل يتقبل لاعبو فريقه الأجانب الدخول في فترة حجر صحي بمصر عند عودتهم إذا تم اتخاذ قرار بعودة الحياة للدوري المصري خلال الفترة المقبلة؟".



