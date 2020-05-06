مستشفى بإسرائيل يبدأ علاج مرضى كورونا بـ"المخدرات"

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مستشفى إسرائيليا بدأ في اختبار العلاج بالقنب الطبي أو ما يشتهر بـ"الماريجوانا الطبية" المعروف بخصائصه المضادة للفيروسات، كجزء من علاج تجريبي جديد لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "the citizen" أنه من المتوقع أن يتم علاج العشرات من مرضى كوفيد-19 في حالة "متوسطة" في مركز إيخيلوف الطبي بتل أبيب بهذا العلاج.

وذكرت صحيفة "the citizen" أنه من المتوقع أن يتم علاج العشرات من مرضى كوفيد-19 في حالة "متوسطة" في مركز إيخيلوف الطبي بتل أبيب بهذا العلاج.