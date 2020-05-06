مستشفى بإسرائيل يبدأ علاج مرضى كورونا بـ"المخدرات"

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مستشفى إسرائيليا بدأ في اختبار العلاج بالقنب الطبي أو ما يشتهر بـ"الماريجوانا الطبية" المعروف بخصائصه المضادة للفيروسات، كجزء من علاج تجريبي جديد لفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "the citizen" أنه من المتوقع أن يتم علاج العشرات من مرضى كوفيد-19 في حالة "متوسطة" في مركز إيخيلوف الطبي بتل أبيب بهذا العلاج.
والقنب الطبي هو أحد أنواع الحشيش أو المواد المخدرة التي توصف في بعض الأحيان كدواء، حيث حقق الباحثون في تناول الكانابيديول، وهو المكون غير النفسي من القنب المعروف أيضًا باسم CBD، ويمكنه أن يبطئ انتشار الفيروس ويوقف المرضى المعتدلين من التحول إلى حالة حرجة.
وشدد باراك كوهين، كبير أطباء التخدير بالمستشفى، على أن العلاج سيخفف الأعراض باستخدام "عنصر من نبات القنب يعتبر آمنًا وغير مسبّب للإدمان".