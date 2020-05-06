» "ميسى" يخضع للكشف عن فيروس كورونا

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يخضع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعدما وصل صباح اليوم لمقر النادي.  

وألزمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، اللاعبين والمدربين والموظفين باجتياز اختبار فيروس كورونا، قبل العودة للتدريبات واستكمال المنافسات.

وكان أول الحاضرين  إلى مدينة خوان جامبر الرياضية، الرباعي سيرجي روبرتو، وإيفان راكيتيتش، وكليمينت لينجليت، وتير شتيجين، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ومن المرجح أن يستأنف البارسا تدريباته بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سيشهد المران مجموعات صغيرة، على أن يعود تدريجيًا لمجموعة واحدة.


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