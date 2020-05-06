استاد القاهرة يتصدر استفتاء "ماركا" لأجمل ملعب بالعالم

محمد عبد الحارس
تصدر استاد القاهرة الدولي، استفتاء أجمل ملعب في العالم، متفوقًا على 40 ملعبًا في تصويت صحيفة ماركا الإسبانية.
وكتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر "تويتر": "تصعد باستاد القاهرة للمركز الأول متفوقاً على 40 ملعبًا عالميًا حيث تخطى سنتياجو بيرنابيو بثلاثة أضعاف الأصوات".
وكان استاد سانتياجو بيرنابيو، ملعب ريال مدريد، متصدر التصويت أمس، بأكثر من 8 آلاف صوت.
ويعد استاد القاهرة هو الملعب الوحيد المرشح في مصر، في استفتاء أجمل استاد في العالم ضمن 40 ملعبًا.
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