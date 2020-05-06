ينتظر الإجابة.. سؤال محرج من مستشار بن زايد لقطر

06 مايو 2020 - 01:03 م

وجّه الأكاديمي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي سؤالا لدولة قطر، حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الخالق: أكثر 5 دول عربية في عدد الإصابات كورونا حتى الآن : (السعودية 29251 إصابة قطر 17142 إصابة الإمارات 15192 إصابة مصر 7201 إصابة الكويت 5804 إصابة البحرين 3720 إصابة عمان 2735 إصابة).

وتساءل عبد الخالق: لماذا عدد الإصابات في واحدة من أصغر الدولة الخليجية يساوي تقريبا عدد الإصابات في أكبر دولة عربية؟

وعلق أحد المغردين على تساؤل عبد الخالق قائلا: "حكمة الله.. لا تسيس في الوباء صفاء النفوس وحكمة العقل والتصرف الحسن بما قال الله تعالى سيجعل الله حالنا في أحسن حال مسلمين وتشاحن وبغضاء وحقد بيننا كمسلمين إلى متى ستستمر الحكاية يارب أصلح الحال هم الدنيا وحبها غلب علينا".

وعلق آخر: "كورونا في مفهومه العام فيروس زكام فقط سريع العدوي.. توقعتك تختم بالدعاء للمرضي بعاجل الشفاء.. ولكن أبت نفسك إلا إنك تسيس المرض".