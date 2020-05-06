وزير التعليم: إحنا الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات

06 مايو 2020 - 12:29 م

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببًا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بالقطاع التعليم.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يتم إجراء امتحانات فيها فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "دا مش كلامى ده كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات فى اللحظة دى، وأمريكا وإنجلترا عجزا عن إجراء الامتحانات"، مشيرًا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم".

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم فى مسيرة تطوير التعليم خلال الـ3 سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 2018/2019، مشيرا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى فى المطبعة الآن، معلنا أن الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى.

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال التكنولوجيا فى التعليم كانت مهمة صعبة وتمت بمقاومة من البعض، قائلاً: "ما حققناه خلال الأعوام الماضية ساعدنا على مواجهة الوضع الحالى، وطلاب أولى وتانية ثانوى محظوظين لأن معاهم أجهزة تابلت، والعام القادم ستكون الامتحانات إلكترونية للسنوات الثلاث من المرحلة الثانوية".