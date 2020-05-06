تامر أمين :"هتودونا في داهية"

06 مايو 2020 - 08:41 ص

غضب الإعلامي تامر أمين ، من بعض المواطنين الذين يقيمون عزائم خلال شهر رمضان بالرغم من ارتفاع نسب الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد، قائلا :" هتودونا في داهية".



وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"،بأنه عقب انتهاء برنامجه أمس فوجئ بوجود عدد كبير من السيارات الموجودة لدي الكمين الموجود بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بالرغم من بدء الحظر.



وتابع:" فيه ناس معيدة من دلوقتي ، ومقضية رمضان عزومات علي السحور و الفطار ، اللي هيحبس نفسه في البيت هينفع نفسه ، عشان اللي بيحصل ده مهزلة ".

