ما علاقة عبد الناصر.. سر مؤثر بحياة طبيب الغلابة

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محمد مشالي

طبيب الغلابة



روي الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، تفاصيل حصوله علي هذا اللقب، قائلا: "إنه راضٍ بما قسمه الله له، معقبا: "ربنا أعطاني أكثر مما أتمنى وأكثر مما أستحق".

وأضاف "مشالي" لمراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه نشأ في بيئة متوسطة ووالده اصطحبه فور انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية ليقدم له في كلية الطب ثم فوجئ بأن المصاريف مرتفعة، فأخبره بالبحث عن عمل آخر.

وتابع: "في مساء ذلك اليوم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره بمجانية التعليم وهو ما أتاح لي الفرصة لاستكمال حلمي والالتحاق بكلية الطب".

وأشار إلى أن له عيادتين في المناطق الشعبية يذهب إليهما لخدمة المرضى وتقديم الخدمة العلاجية بأسعار رمزية، لافتا إلى أن والده أوصاه بالفقراء وحثه على عدم طلب مقابل منهم.

وسرد موقفا حدث معه أثر فيه وهو قيام طفل بإشعال النار في نفسه ليريح أسرته من مصاريف علاجه التي كانت تعجز والدته عن دفعها في ظل احتياجات باقي أشقائه، معلقا: "لو وجد من يحنو عليه لما كان مات بسبب الفقر".


وفي وقت سابق، تصدر الطبيب المصري محمد عبدالغفار مشالي، الملقب بطبيب الغلابة، محرك بحث جوجل، بعد ظهوره في برنامج قلبي اطمأن، الذي يقدمه الشاب الإماراتي غيث، وأثبت أنه يستحق أن يلقب بطبيب الغلابة ونصيرهم.

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