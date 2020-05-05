ترامب: سنعلن عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا

05 مايو 2020 - 11:56 م

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الصين على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس «كورونا» الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم.



وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعدا لذلك، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.



وقال ترامب: «سنصدر (تقريرا) حاسما خلال فترة من الزمن»، وكان ترامب قد أشاد في بادئ الأمر باستجابة الصين للتفشي لكنه بعد ذلك ألقى عليها اللوم بشدة بشأن الفيروس.



وأضاف ترامب «نريدهم (الصين) أن يتسموا بالشفافية، نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجددا».



في سياق متصل، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، حاجز الـ71 ألف حالة.



وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين.

