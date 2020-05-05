» فيديو.. قرد يخطف طفلاً من الشارع

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أعمال مشبوهة القرد ركوب الدراجة على دراجة طفل يخطف وسحبه على الطريق في محاولة خطف مزعومة غريبة
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لقرد وهو يحاول خطف طفل بأحد المدن الإندونيسية.


إذ أظهر المقطع، القرد وهو يسحب طفلاً على دراجة صغيرة إلى الشارع، إلى أن اقترب رجل منه، ما دفعه إلى ترك الطفل والهرب.

لكن اللقطات يعتقد أنها شكل من أشكال وسائل الترفيه في الشوارع، كما يقول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي المقطع، يمكن رؤية قرد صغير وهو يقترب من مجموعة كانت تجلس على مقعد مع طفل صغير، قبل أن يتشبث بملابسه حيث سحبه لعدة أمتار على الأرض.


ويتدافع رجل لإنقاذ الطفل، مما يجبر القرد على ترك الطفل في النهاية.

وقال "جاسا سوبانجي"، الذي التقط مقطع الفيديو، إن الطفل على ما يرام.

https://www.youtube.com/watch?v=m7L_GP31r2U&feature=emb_logo

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