حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

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حياة الفهد
حياة الفهد
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محمد فضل

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يبدو أن المسلسل الخليجي "أم هارون" الذي تجسد بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، لن يتوقف عن إثارة الجدل حوله، لكن هذه المرة بسبب خطأ داخل العمل الفني.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف خطأ فادح وقعت فيه الفنانة حياة الفهد في أحداث المسلسل التي تجسد فيه دور سيدة يهودية في فترة الأربعينيات تعيش في الكويت وتعمل في التمريض.

وظهرت حياة الفهد وهي ترتدي قفازات طبية ذات استخدام المرة الواحدة، وعلق الجمهور أن هذه القفازات أنتجتها شركة أنسيل الأسترالية في فترة الستينيات، على الرغم من أن أحداث المسلسل تدور في فترة الأربعينيات.

فيما حول البعض  المخرج المصري محمد العدل، هذا الخطأ، بينما حمل آخرون الفنانة حياة الفهد المسؤولية.

مسلسل "أم هارون"، أثار الكثير من الجدل منذ الإعلان عنه بسبب تناوله قصة سيدة يهودية ومعاناتها مع الاضطهاد بسبب ديانتها في الوطن العربي، ورأى البعض أن العمل يحاول تلميع صورة اليهود على حساب العرب، واتهمه البعض بالتطبيع مع العدو الصهيوني.

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