مسئول: "اللي خايف من كورونا يجي عندنا"

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أعلن حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرف شركات السياحة، أنه غداً سيتم فتح الباب لتلقى طلبات الفنادق من أجل استقبال النزلاء، معقبا: "الإجراءات المتواجدة فى الفنادق أشد من الإجراءات بالمستشفيات".

وأضاف "الشاعر"، خلال حواره لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن هناك 3 شركات عالمية ستبحث مع الجهات المصرية الشروط الصحية لعودة السياحة الداخلية وفتح الفنادق.

وتابع: "سيتم تخصيص جزء صغير من الفندق لعزل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا مع إتباع إجراءات طبية ووقائية صارمة ستكون بالفنادق عند عملها ، معقبا: "الفندق سيكون أضمن بالنسبة لى من التواجد خارجه وللى عاوز ينجو من كورونا يجي عندنا".

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